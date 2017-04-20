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Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов

20.04.2017 12:10
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Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов

Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает ukrainefootball, передают Украинские новости.

В четверку сильнейших команд Европы вошли представители трех стран.

Все участники 1/2 финала Лиги чемпионов:

"Атлетико" (Испания)

"Монако" (Франция)

"Реал Мадрид" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 апреля.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Лига чемпионов
 
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