Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов

20.04.2017 12:10

Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает ukrainefootball, передают Украинские новости.

В четверку сильнейших команд Европы вошли представители трех стран.

Все участники 1/2 финала Лиги чемпионов:

"Атлетико" (Испания)

"Монако" (Франция)

"Реал Мадрид" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 апреля.

Источник: http://from-ua.com