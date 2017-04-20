Серена Уильямс уходит в декрет

20.04.2017 15:25

Известная теннисистка 35-летняя Серена Уильямс ждет первенца. Информация об этом появилась в Snapchat, а затем ее подтвердил пресс-секретарь спортсменки, сообщает телеканал 112 Украина.

"Счастлив подтвердить, что Серена ждет ребенка", - написал в сообщении email ее пресс-секретарь. Также, по его словам, Уильямс больше не будет играть в этом году, но планирует вернуться на корт уже в 2018 году.

В декабре Уильямс анонсировала помолвку с со-основателем социального новостного сайта Алексисом Оханяном.