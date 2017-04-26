Донбасс 2004 примет участие в престижном международном турнире во Франции

26.04.2017 13:20

В начале мая состоится престижный детский турнир World Selects Invite 2017, который станет первым для украинских команд. Первый турнир серии World Selects состоялся еще в 2001 году, а с 2012 года проводятся ААА турниры World Selects Invite.

За годы существования этого соревнования, его победителями становились сборные из лучших игроков детских спортивных школ Швеции, Финляндии, Западной Канады и Восточного Побережья. На драфте текущего сезона НХЛ 43 игрока были участниками турниров серии World Selects. В этом году компанию этим командам составит "Донбасс 2004" под руководством Андрея Савченко.

В этом сезоне в турнире примут участие 24 команды, поделенные на шесть групп по четыре команды. Украинские хоккеисты попали в шестую группу, где их соперниками выступят сверстники из Франции, Словакии и США.

Команды, занявшие первые три места в своей группе, проведут "кроссовер" игры с соперниками из соседней группы (1-2, 3-4, 5-6). Команды, занявшие последние места в своих группах, сыграют между собой матчи "Плей-офф Б" за право выхода в основную сетку турнира.

По итогам этих встреч 19 лучших команд турнира попадут в основную стадию плей-офф, где будут играть по нокаут-системе.

Таким образом, каждая команда проведет на турнире как минимум пять матчей.

"Этот турнир проводится уже второй десяток лет, и попадание туда никак не зависит от желания команды. Это соревнование мирового уровня, которое даст ребятам игровой опыт, который, в свою очередь – уверенность в своих силах и рост спортивного мастерства", - уверен Сергей Петров, директор ДЮСШ ХК "Донбасс".

Тренер 2004 года Андрей Савченко также отмечает необходимость играть с сильными противниками: "Задача тренера – это воспитать хоккеиста для команды мастеров. Для того, чтобы хоккеист смог выступать на высоком уровне, он в детстве должен играть с мальчишками из самых развитых хоккейных стран. Если в детстве не играть с этими командами, то как можно рассчитывать, что они в 18 или 20 лет будут выходить и достойно играть с ними. Для этого мы и едем во Францию: чтобы получить международный опыт, посмотреть игру других команд в живую. Чтобы ребята поняли, что у их соперников не две головы, пять ног и десять рук – они такие же мальчишки.

Я не особо расстроюсь, если мы выступим не очень удачно. Это первый опыт, понятно, что мальчишки будут волноваться. Это как прививка от болезни. Для того, чтобы их не трусило в дальнейшем, нужно получить эту прививку в детстве. Выйти и сыграть с сильными командами. Поэтому ставить задачу победить любой ценой это неправильно. Надо на данном этапе посмотреть, на что способны наши сверстники из других стран и понять на каком мы уровне".

Отметим, что "Донбасс 2004" начнет выступление на турнире 2 мая.