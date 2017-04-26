В Боливии голкипер забил гол ударом от ворот (ВИДЕО)

26.04.2017 11:10

Вратарь боливийского футбольного клуба "Боливар" Матиас Дитуро стал автором голевого удара в матче национального первенства. Голкипер поймал мяч во время исполнения стандартного положения и ударом от своих ворот поразил чужие, пока его коллега - вратарь "Сан Хосе" Карлос Эмануэль Франко - возвращался к своим владениям, сообщает UA-Футбол.

Голкипер гостевой команды таким образом пытался помочь своим форвардам, однако в итоге матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Боливара", который лидирует в чемпионате Боливии со значительным отрывом.