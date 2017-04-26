Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

В Боливии голкипер забил гол ударом от ворот (ВИДЕО)

26.04.2017 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Боливии голкипер забил гол ударом от ворот (ВИДЕО)

Вратарь боливийского футбольного клуба "Боливар" Матиас Дитуро стал автором голевого удара в матче национального первенства. Голкипер поймал мяч во время исполнения стандартного положения и ударом от своих ворот поразил чужие, пока его коллега - вратарь "Сан Хосе" Карлос Эмануэль Франко - возвращался к своим владениям, сообщает UA-Футбол.
Голкипер гостевой команды таким образом пытался помочь своим форвардам, однако в итоге матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Боливара", который лидирует в чемпионате Боливии со значительным отрывом.



Теги: футбол, гол, вратарь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх