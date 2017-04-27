Горсовет Луцка не смог лишить Тимощука звания почетного гражданина города

27.04.2017 18:30

Городской совет Луцка не сумел набрать достаточное количество голосов для лишения бывшего полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города, сообщает Gazeta.ua.

На сессии 26 апреля депутаты горсовета 5 раз выносили на голосование вопрос о лишении Тимощука звания. Однако для позитивного решения не хватило семи голосов.

Ранее болельщики создали петицию, в которой требовали лишить Тимощука звания почетного гражданина Луцка после его назначения одним из тренеров российского ФК "Зенит". Она набрала необходимые 300 голосов за 6 дней из предоставленных 14.

Напомним, что Анатолий Тимощук занял должность помощника главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. Контракт рассчитан на 2 года.