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Английский гранд готовит космическую сумму за звезду Барселоны

28.04.2017 21:47
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Манчестерский клуб может пополниться Неймаром

Об этом сообщает информационный портал Знай.uа.

Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах Неймара. Однако Барселона не планирует отпускать своего лидера.

Как сообщает издание Daily Record, английский клуб выплатит за Неймара 200 миллионов евро. Именно столько прописано в клаусуле игрока.

Также руководству Красных Дьяволов нужно удовлетворить аппетиты игрока, по заработной плате. Добавим, что в Барселоне Неймар получает около 13 миллионов евро в год.

Напомним, что в этом сезоне 25-летний нападающий провел 41 матч за Барселону, в которых отметился 15-ю мячами и 18-ю результативными передачами.

Как уже сообщал портал Знай.uaзвездный вратарь Манчестер Юнайтед попросил отпустить его в Испанию. 

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
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