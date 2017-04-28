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Роналду вляпался в грязный секс-скандал
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в эпицентре громкого скандала. Лучший футболист мира подозревается в том, что откупился от обвинений в изнасиловании, передает Обозреватель.
Немецкое издание Der Spiegel опубликовало переписку 32-летнего игрока со своим советником Осорио де Кастро. В ней сказано, что посредник требовал компенсацию от Роналду в размере 950 тысяч долларов. Затем сумма уменьшилась до 660 тысяч евро, но представитель футболиста отказался ее платить, "сбив" неустойку до € 260 тысяч.
Кроме того, немцы выложили фотографию документов о переводе денег, на которых присутствуют подписи Роналду. Отмечается, что инцидент с изнасилованием девушки по имени Сюзан произошел в отеле Palms Place Hotel в Лас-Вегасе.
Теги: Донбасс, скандал, Криштиану Роналду
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