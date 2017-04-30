Кличко признал свое поражение в чемпионском бою: Сегодня победил сильнейший

30.04.2017 09:50

Украинский боксер Владимир Кличко признал свое поражение от Энтони Джошуа в бою, который прошел на легендарном стадионе "Уэмбли". "Лондон, я тебя люблю! Сегодня победил сильнейший. Два джентльмена бились друг с другом, но Энтони сегодня был лучше меня. Это действительно плохо, что я не смог победить. Мое уважение публике – ребята, вы крутые! Конечно, мне бы хотелось поднять руки вверх, а не проиграть, не вернув себе пояса. Реванш? Я должен изучить, какого черта это произошло", – сказал Кличко после боя.

Напомним, Кличко проиграл 27-летнему британцу техническим нокаутом в 11-м раунде. Кличко дважды на протяжении раунда побывал в нокдауне, а после очередной серии попаданий Джошуа рефери остановил бой.

Это поражение стало для Кличко пятым в профессиональной карьере. В его активе 64 победы (53 нокаутом). Джошуа остается непобежденным, он одержал 19 побед в 19 поединках (все — нокаутом).

Источник 112.ua