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Донбасс 2004 отправился на турнир во Францию
В начале мая во французском Шамони состоится престижный детский турнир World Selects Invite 2017, который станет первым для украинских команд. Первый турнир серии World Selects состоялся еще в 2001 году, а с 2012 года проводятся ААА турниры World Selects Invite.
За годы существования этого соревнования, его победителями становились сборные из лучших игроков детских спортивных школ Швеции, Финляндии, Западной Канады и Восточного Побережья. На драфте текущего сезона НХЛ 43 игрока были участниками турниров серии World Selects. В этом году компанию этим командам составит "Донбасс 2004" под руководством Андрея Савченко.
Команда в полном составе прибыла во французский Межев, где в 18:15 проведет товарищеский матч со сборной Канады.
Дебютный поединок дончан на турнире состоится завтра. Соперником донецкой команды станет команда Slovakia Selects. Начало поединка, который станет дебютным для "Донбасса 2006" на World Selects Invite в 13:00.
Отметим, что подопечные Андрея Савченко являются чемпионами Украины в категории U-13, а также завоевали бронзовый комплект наград в Открытом чемпионате Белоруссии.
Источник: http://hcdonbass.com
Теги: Донбасс, спорт, Франция, хоккей
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