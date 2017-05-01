Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Шварценеггер с восторгом прокомментировал бой Кличко – Джошуа

01.05.2017 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шварценеггер с восторгом прокомментировал бой Кличко – Джошуа

Актер назвал поединок захватывающим и заявил, что надеется на реванш.

Популярный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал боксерский бой между Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа, который закончился поражением украинца.

Об этом он написал в Twitter, передает styler.rbc.ua.

"Один из самых захватывающих поединков, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой, а Владимира Кличко - с потрясающей битвой. Надеюсь, что будет реванш", - сказал он.

Напомним, что 29 апреля состоялся бой Кличко – Джошуа. Британец досрочно был признан победителем после нокдауна, в который попал Кличко.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко, Арнольд Шварценеггер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх