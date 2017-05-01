Шварценеггер с восторгом прокомментировал бой Кличко – Джошуа

01.05.2017 12:20

Актер назвал поединок захватывающим и заявил, что надеется на реванш.

Популярный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал боксерский бой между Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа, который закончился поражением украинца.

Об этом он написал в Twitter, передает styler.rbc.ua.

"Один из самых захватывающих поединков, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой, а Владимира Кличко - с потрясающей битвой. Надеюсь, что будет реванш", - сказал он.

Напомним, что 29 апреля состоялся бой Кличко – Джошуа. Британец досрочно был признан победителем после нокдауна, в который попал Кличко.

Источник: http://from-ua.com