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Стало известно о размерах гонораров Кличко и Джошуа за поединок

01.05.2017 15:25
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Стало известно о размерах гонораров Кличко и Джошуа за поединок

В качестве гонорара за поединок, проведенный 29 апреля, Энтони Джошуа и Владимир Кличко получат больше денег, чем озвучивалось ранее. Как информирует replyua.net со ссылкой на Спорт-Экспресс, сегодня об этом было заявлено после подсчета продаж платной телевизионной прямой трансляции боксерского поединка. 

Оба боксера, помимо гарантированных 10 миллионов фунтов (около 12 миллионов евро), заработают дополнительно по 5 миллионов фунтов. Таким образом, общий гонорар каждого из боксеров составит по 15 миллионов фунтов (18 миллионов евро), говорится в сообщении СМИ. Более того, общий доход от продажи прямых телетрансляций со стадиона Уэмбли может достигать 48 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что ранее промоутер Энтони Джошуа не исключил возможность проведения поединка-реванша, однако отметил, что все зависит только от решения украинского спортсмена. Если Кличко согласится, бой-реванш пройдет не раньше октября этого года. Сам Кличко пока попросил время на раздумья, но пообещал вскоре дать ответ. Владимир Кличко потерпел поражение от Джошуа техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. 



Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко
 
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