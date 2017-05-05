Сборная Украины продолжает оставлять далеко позади себя в рейтинге сборные России и Израиля

05.05.2017 09:05

FIFA обнародовала очередной рейтинг футбольных сборных стран мира. Украина остается на своем 37 месте, обгоняя Парагвай и Грецию, но уступая Австрии. Россия также осталась на прежней 61 позиции, опережая Черногорию и Израиль, но уступая Узбекистану. Израиль также заморозился на 63 позиции. Первые 3 места занимают безоговорочные лидеры всех времен Бразилия, Аргентина и Германия. Об этом на своей странице в Facebook пишет израильский политический обозреватель Соломон Манн.



Комментируя позицию в рейтинге сборной Израиля аналитик пишет, что обидно занимать 63 место при круглогодичной возможности тренироваться на газоне и отличных возможностях. Не зря в Израиль практически круглый год приезжают тренироваться и проводить спаринг-матчи известные команды в мире.



«Израильский футбол стал совсем несмотрибельным – скучным и нетехничным. Возможно любители футбола должны внести какой-то драйв, чтобы команды прекратили прохлаждаться на поле, а заиграли в интересный футбол. Может стоит вообще побойкотировать израильские команды, чтобы они получили удар по карману и изменили свое отношение?», – задается вопросом Соломон Манн.

Источник: replyua.net