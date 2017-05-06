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"Шахтер" досрочно оформил чемпионство

06.05.2017 19:00
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"Шахтер" досрочно оформил чемпионство

Победа над луганской "Зарей" (3:2) позволила донецкому "Шахтеру" досрочно оформить чемпионский титул, сообщает football.ua.
Статистика матча:
"Шахтер" - "Заря" 3:2.
Голы: Феррейра, 38, Исмаили, 52, Ордец, 55 — Харатин, 80, Бонавентуре, 88.
Составы команд:
"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Малышев — Тайсон (Патрик, 74), Марлос (Зубков, 90+2), Бернард — Феррейра (Бланко-Лещук, 84).
"Заря": А. Шевченко — Опанасенко, Шершень (Сухоцкий, 61), Пилявский, Форстен — Харатин, Бабенко — Калитвинцев, Липартия, Паулиньо — Бонавентуре.
Предупреждения: Марлос, Срна, Патрик — Опанасенко, Харатин, Бабенко, Бонавентуре, Пилявский.



Теги: Донбасс, Чемпионат Украины, чемпион, ФК "Шахтёр"
 
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