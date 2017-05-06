В Мариуполе больше не будет ФК "Ильичевец"

06.05.2017 14:40

ФК "Ильичевец" планирует сменить название после завершения сезона, сообщает ТСН.

В течение месяца на клубном сайте длилось голосование. В итоге за название "Мариуполь" проголосовали 1035 посетителей сайта, за "Металлург" - 661.

Параллельно проходил опрос и на одном из городских сайтов. За название "Мариуполь" отдали свои голоса 54% респондентов, а за "Металлург" - 45%.

"После окончания текущего сезона инвесторы клуба, проанализировав итоги голосования, примут решение о переименовании", - говорится в заявлении клуба.

"Ильичевец" лидирует в турнирной таблице Первой лиги и является кандидатом на повышение в Премьер-лигу-2017/18.