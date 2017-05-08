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Старейший альпинист мира умер при восхождении на Эверест

08.05.2017 11:55
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Старейший альпинист мира умер при восхождении на Эверест

Самый пожилой в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан из Непала скончался 6 мая в базовом лагере при попытке вновь подняться на Эверест и стать старейшим покорителем горы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Ассоциации альпинизма Непала Анга Церинга Шерпу, передает телеканал 112 Украина.
По его словам, Шерхан скончался на склоне горы в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности.
Мин Бахадур Шерхан ранее уже числился в рекордсменах, когда 25 мая 2008 года он стал самым старым альпинистом на Эвересте — тогда ему было 76 лет. В настоящее время самым пожилым альпинистом, покорившим Эверест, является 80-летний японец Юичиро Миура, который поднялся на вершину в 2013 году.
Непал установил минимальный возраст в 16 лет для восхождения на самую высокую точку планеты (8848 метров), однако верхнего предела по возрасту нет.



Теги: Непал, альпинизм, Эверест
 
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