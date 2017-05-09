"Зенит" "указал на дверь" Луческу

09.05.2017 10:45

Румынский тренер Мирча Луческу и петербургский "Зенит" достигли договоренности о расторжении контракта. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Euro-Football.ru.

После 27 туров РФПЛ «бело-голубые» идут на третьем месте и борются лишь за серебряные медали, т.к. «Спартак», обыгравший «Томь» (1:0) досрочно оформил чемпионство за три тура до конца чемпионата.

По состоянию на данный момент неизвестно, покинет ли тренер команду в течение ближайших дней или по окончании сезона, однако принципиальная договоренность о его уходе уже достигнута.

Скорее всего, компенсацию за расторжение контракта "Зенит" в полной мере платить не будет. Турецкий "Галатасарай", где, скорее всего, продолжит работу Луческу, готов компенсировать часть затрат российской команде.

В случае расторжения контракта, который действует до конца сезона-2017/18, петербургский клуб должен заплатить Луческу около 3,5 миллиона евро.