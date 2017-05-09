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"Зенит" "указал на дверь" Луческу

09.05.2017 10:45
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"Зенит" "указал на дверь" Луческу

Румынский тренер Мирча Луческу и петербургский "Зенит" достигли договоренности о расторжении контракта. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Euro-Football.ru.
После 27 туров РФПЛ «бело-голубые» идут на третьем месте и борются лишь за серебряные медали, т.к. «Спартак», обыгравший «Томь» (1:0) досрочно оформил чемпионство за три тура до конца чемпионата.
По состоянию на данный момент неизвестно, покинет ли тренер команду в течение ближайших дней или по окончании сезона, однако принципиальная договоренность о его уходе уже достигнута.
Скорее всего, компенсацию за расторжение контракта "Зенит" в полной мере платить не будет. Турецкий "Галатасарай", где, скорее всего, продолжит работу Луческу, готов компенсировать часть затрат российской команде.
В случае расторжения контракта, который действует до конца сезона-2017/18,  петербургский клуб должен заплатить Луческу около 3,5 миллиона евро.



Теги: Мирча Луческу, увольнение, ФК "Зенит"
 
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