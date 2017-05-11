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В финале Лиги чемпионов сыграют Ювентус и Реал

11.05.2017 08:25
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В финале Лиги чемпионов сыграют Ювентус и Реал

Вторым финалистом Лиги чемпионов стал мадридский Реал, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В матче с Атлетико Реал проиграл со счетом 1:2, однако прошел в финал по сумме двух матчей со счетом 4:2.
Также в финале сыграет туринский Ювентус, который ранее обыграл Монако.



Теги: УЕФА, Лига Чемпионов, финал, участники
 
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