В финале Лиги чемпионов сыграют Ювентус и Реал

11.05.2017 08:25

Вторым финалистом Лиги чемпионов стал мадридский Реал, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В матче с Атлетико Реал проиграл со счетом 1:2, однако прошел в финал по сумме двух матчей со счетом 4:2.

Также в финале сыграет туринский Ювентус, который ранее обыграл Монако.