УЕФА опубликовала обновленный клубный рейтинг

13.05.2017 10:30

На официальном сайте УЕФА был обновлен рейтинг лучших клубов Европы, сообщает Sport.ua.

После матчей Лиги Европы киевское «Динамо» потеряло свои позиции в клубном рейтинге УЕФА. Полуфиналист турнира, «Лион», сумел обойти «Фиорентину» и «Динамо», сместив киевлян на 25-е место.

Лидером рейтинга является мадридский «Реал», следом идут «Бавария» и «Барселона». Донецкий «Шахтер» расположился на 18-м месте.

Напомним, что клубный рейтинг УЕФА влияет на «посев» команд при жеребьевке еврокубков.