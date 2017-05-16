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Тайсон отказался продлевать контракт с "Шахтером"
16.05.2017 11:30
Лидер полузащиты "Шахтера" Тайсон отказался продлевать контракт с донецким клубом, который истекает в декабре этого года. Бразилец твердо решил покинуть команду в ближайшее время, сообщает Обозреватель.
По информации СМИ, турецкий "Фенербахче" готов платить футболисту сборной Бразилии 4 млн евро в год, которые он изначально запросил. Отмечается, что "Шахтер" предлагал своему игроку зарплату на 800 тысяч меньше. Кроме того, в Стамбуле Тайсону дополнительно заплатят 3 млн евро подъемных.
В свою очередь, римский "Лацио" намерен побороться за бразильца. По данным источника, столичный клуб предлагает полузащитнику 2 млн евро подъемных с зарплатой 3 млн евро в год.
Теги: Донбасс, контракт, полузащитник, ФК "Шахтёр"
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