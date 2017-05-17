Марию Шарапову не допустили на "Ролан Гаррос"

17.05.2017 11:00

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет в этом году принять участие в Открытом чемпионате Франции, который она в свое время дважды выигрывала, так как организаторы турнира отказались предоставить ей wild card, сообщает сайт Подробности.

Шарапова только что вернулась в большой спорт после 15-месячного перерыва из-за дисквалификации.

Российская теннисистка надеялась получить wild card, по крайней мере для того, чтобы принять участие в квалификации, однако 16 мая она получила официальный отказ.

"Wild card можно предоставить, если спортсмен возвращается после травмы, но не в случае, если это возвращение после допинга", - заявил председатель Французской теннисной ассоциации Бернар Гьюдичелли Феррандине.