«Шахтер» догнал «Динамо» по количеству побед в Кубках Украины

18.05.2017 09:55

Донецкий «Шахтер» обыграл «Динамо» в финале Кубка Украины (1:0) и теперь сравнялся с киевлянами по количеству побед в этом турнире. В активе грандов отечественного футбола по 11 побед в финале национального кубка, сообщает XSPORT.ua.

Также «горнякам» удалось установить абсолютный рекорд турнира, сыграв в финале 17 раз. К примеру, у «Динамо» всего лишь 15 решающих матчей. Капитан донецкой команды Дарио Срна повторил рекорд экс-игрока «бело-синих» Александра Шовковского, сыграв в финале Кубка Украины уже 11-й матч.