Последние новости раздела
- Мариупольский "Ильичевец" возвращается в Премьер-лигу10:20
- «Шахтер» догнал «Динамо» по количеству побед в Кубках Украины 09:55
- Футбольний матч закінчився для відомого рок-вокаліста наручниками07:45
- "Донбасс" подписал двухлетние контракты с Ордынским и Мостовым11:30
- Марию Шарапову не допустили на "Ролан Гаррос"11:00
- Тайсон отказался продлевать контракт с "Шахтером"11:30
- Кровавый матч: в Аргентине застрелили футбольного фаната20:07
- Промоутер Джошуа назвал вероятную дату реванша с Кличко13:50
- Киевское "Динамо" отметило своё 90-летие проигрышем "Олимпику"12:00
- УЕФА опубликовала обновленный клубный рейтинг10:30
«Шахтер» догнал «Динамо» по количеству побед в Кубках Украины
18.05.2017 09:55
Донецкий «Шахтер» обыграл «Динамо» в финале Кубка Украины (1:0) и теперь сравнялся с киевлянами по количеству побед в этом турнире. В активе грандов отечественного футбола по 11 побед в финале национального кубка, сообщает XSPORT.ua.
Также «горнякам» удалось установить абсолютный рекорд турнира, сыграв в финале 17 раз. К примеру, у «Динамо» всего лишь 15 решающих матчей. Капитан донецкой команды Дарио Срна повторил рекорд экс-игрока «бело-синих» Александра Шовковского, сыграв в финале Кубка Украины уже 11-й матч.
Теги: победа, Кубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
Читайте также:
- "Динамо" отобрало у "Шахтёра" Кубок Украины
- Президент "Полтавы" перед матчем с "Шахтером" угрожает распустить клуб
- "Шахтёр" с "Карпатами" расплатился по-крупному (ВИДЕО)
- "Шахтеру" засчитали техническую победу в несостоявшемся матче с "Полтавой"
- Мячи на карантине - востребованы шлемы!
- Тайсон вывел "Шахтер" в финал Кубка Украины (ВИДЕО)
- Будет бойня: появился кровавый прогноз по атаке на Донецк10:25
- За минувше сутки боевики 52 раза открывали огонь, ранены двое бойцов АТО (ВИДЕО)10:10
- У «ДНР» погрожують шахтарям, які будуть брати участь у мітингах протесту10:00
- Безвіз: як переселенцям отримати біометричний паспорт07:55
- ПРИ ПОЖАРЕ В СЛАВЯНСКЕ ЕДВА НЕ ПОГИБЛИ ДЕТИ, КОТОРЫХ МАТЬ БРОСИЛА ОДНИХ07:30
- В Ямполе возродили страусиную ферму22:10
- Ждут прихода "ДНР": житель Мариуполя поразил рассказом о настроениях в городе21:15
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ «НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ» В 35 МЛН ГРИВЕНЬ20:45
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО20:15
- Центр поддержки переселенцев открыли в Мариуполе17:45
- Сегодня в Украине раздастся специальный звуковой сигнал10:30
- Будет бойня: появился кровавый прогноз по атаке на Донецк10:25
- Мариупольский "Ильичевец" возвращается в Премьер-лигу10:20
- Пенсионная реформа: какие сюрпризы ждут украинцев10:15
- За минувше сутки боевики 52 раза открывали огонь, ранены двое бойцов АТО (ВИДЕО)10:10
- Что ожидает пенсионеров без стажа работы10:05
- У «ДНР» погрожують шахтарям, які будуть брати участь у мітингах протесту10:00
- «Шахтер» догнал «Динамо» по количеству побед в Кубках Украины 09:55
- Стало известно, кто будет оплачивать пенсию льготникам09:50
- Украинцы празднуют День вышиванки09:45
- Толкование 10 самых распространенных кошмаров09:18
- Как найти свою бизнес-идею?08:55
- Слова, очищающие душу от негатива08:43
- Как стакан воды на ночь защитит вас от инсульта08:24
- Вчені назвали усі плюси і недоліки пива07:15
- Не Путин, а "измена": западные СМИ о самой большой проблеме украинцев15:10
- Пеллеты вместо газа. Как на практике выглядит энергонезависимость19:03
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации16:54
- Большинству украинцев не дано дожить до 60 лет13:39
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми13:13
- Тримайтеся!!! Рада прийняла шокуючий закон, тепер влада має право конфіскувати у вас все майно
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации
- Пенсионной реформы не будет: МВФ отверг проект Кабмина
- Скандал на Евровидении: Верка Сердючка пойдет под суд (видео)
- Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Арестович: Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора
- Ватикан рассекретил третье пророчество, которое рассказала Матерь Божья детям 100 лет назад