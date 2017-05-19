В Англии футболистов-симулянтов будут дисквалифицировать

19.05.2017 11:10

Футбольная Ассоциация Англии (ФА) ввела новый пункт в правила наказаний игроков – "Успешный обман официального лица матча". С чемпионата Англии-2017/18 руководство лиги сможет дисквалифицировать симулянтов на две встречи, сообщает телеканал 112 Украина.

Комиссия из бывших игрока, судьи и тренера будет рассматривать подобные эпизоды и давать рекомендации ФА. Комиссия из трех экс-судей АПЛ будет заниматься случаями, оказавшимися вне поля зрения арбитра, сообщает официальный сайт ФА.