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Украинская теннисистка обыграла третью "ракетку" мира

20.05.2017 10:20
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Украинская теннисистка обыграла третью "ракетку" мира

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина вплотную приблизилась к финалу престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Риме (Италия) с призовым фондом $2,775 млн, сообщает Укринформ.
В четвертьфинале харьковчанка в пятницу на тай-брейке одержала победу над 3-м номером мировой классификации чешкой Каролиной Плишковой - 6:2, 7:6 (11:9) - и вышла в полуфинал соревнований.
Путевку в финал турнира посеянная на Internazionali BNL d'Italia 2017 под 8-м номером Свитолина разыграет с победительницей противостояния между американкой Винус Уильямс и испанкой Гарбинье Мугурусой.



Теги: Рим, теннис, победа, Элина Свитолина
 
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