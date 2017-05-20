Украинская теннисистка обыграла третью "ракетку" мира

20.05.2017 10:20

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина вплотную приблизилась к финалу престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Риме (Италия) с призовым фондом $2,775 млн, сообщает Укринформ.

В четвертьфинале харьковчанка в пятницу на тай-брейке одержала победу над 3-м номером мировой классификации чешкой Каролиной Плишковой - 6:2, 7:6 (11:9) - и вышла в полуфинал соревнований.

Путевку в финал турнира посеянная на Internazionali BNL d'Italia 2017 под 8-м номером Свитолина разыграет с победительницей противостояния между американкой Винус Уильямс и испанкой Гарбинье Мугурусой.