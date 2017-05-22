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Сборная Швеции по хоккею отобрала чемпионский титул у Канады
В финальном матче Чемпионата мира по хоккею-2017, который проходил в Германии и Франции, встречались национальные сборные Швеции и Канады. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Овертайм также победителя не выявил, поэтому команды вынуждены были пробивать серию буллитов, в которой больше повезло шведам, сообщает Телеканал новостей «24».
Заметим, что именно "Тре-Крунур" открыли счет в конце второго периода и сделали это в меньшинстве, а шайбу на свой счет записал Виктор Хэдман. Такой результат продержался вплоть до начала третьего периода, когда Райан О'Райлли в большинстве восстановил паритет.
После этого канадцы начали давить, однако прекрасно на воротах действовал Хенрик Лундквист, как и вообще в течение всего финального противостояния.
Могла также Швеция выйти вперед и завершить матч еще в основное время, но Йоаким Нордстрем попал в перекладину ворот Келвина Пикара, а Элиас Линдхольм выдал крутой вираж за воротами, но на пути шайбы буквально лег канадский защитник.
Во время овертайма могли отличиться как Канада, так и Швеция, но в итоге судьбу золотых медалей чемпионата мира должны были определить буллиты – к слову это впервые, когда команды вынуждены были осуществить не по три, а по пять бросков.
В хоккейной лотерее удача несколько отвернулась от Канады, поскольку Натан Маккиннон, Брейди Поинт и Митч Марнер не сумели переиграть Хенрика Лундквиста, а после броска Райана О'Райлли шведского вратаря спасла штанга. Зато у шведов точными бросками отметились Никлас Бэкстрем и Оливер Экман-Ларссон.
Итак, Швеция одержала свое десятое "золото" в истории чемпионатов мира, а Канада не сумела повторить рекорд 60-х годов, когда более двух раз подряд выигрывала мировое первенство.
Теги: Швеция, золото, хоккей, Чемпионат мира
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