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Букмекеры назвали победителя финала Лиги Европы
Футболисты голландского "Аякса" и английского "Манчестер Юнайтед" в среду, 24 мая, сыграют решающий матч Лиги Европы УЕФА сезона-2016/17. По мнению букмекеров, фаворитами финала на "Френдс Арене" в Стокгольме (Швеция) является британский клуб, сообщает Укринформ.
Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на успех "Манчестер Юнайтед" с коэффициентом 1,83, на победу "Аякса" - 4,60, а на ничью - 3,50.
Наиболее вероятный счет матча букмекеры называют 1:0 (коэффициент 6,50) в пользу манкунианцев. Далее идут результаты 1:1 (7,00), 2:0 (8.50), 2:1 (8,50) и 0:0 (9,00). Минимальная победа амстердамской команды 1:0 оценивается коэффициентом 11.00.
Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу "Манчестер Юнайтед" с коэффициентом 1,83, на ничью - 3,60, а на победу "Аякса" - 4,75.
Теги: футбол, букмекер, Лига Европы, победитель
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