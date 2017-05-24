Букмекеры назвали победителя финала Лиги Европы

24.05.2017 09:40

Футболисты голландского "Аякса" и английского "Манчестер Юнайтед" в среду, 24 мая, сыграют решающий матч Лиги Европы УЕФА сезона-2016/17. По мнению букмекеров, фаворитами финала на "Френдс Арене" в Стокгольме (Швеция) является британский клуб, сообщает Укринформ.

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на успех "Манчестер Юнайтед" с коэффициентом 1,83, на победу "Аякса" - 4,60, а на ничью - 3,50.

Наиболее вероятный счет матча букмекеры называют 1:0 (коэффициент 6,50) в пользу манкунианцев. Далее идут результаты 1:1 (7,00), 2:0 (8.50), 2:1 (8,50) и 0:0 (9,00). Минимальная победа амстердамской команды 1:0 оценивается коэффициентом 11.00.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу "Манчестер Юнайтед" с коэффициентом 1,83, на ничью - 3,60, а на победу "Аякса" - 4,75.