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Верховная Рада приняла закон о поддержке национальных видов спорта

25.05.2017 15:40
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Верховная Рада приняла закон о поддержке национальных видов спорта

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте" (относительно признания национальных видов спорта). За принятие соответствующего закона №5324 проголосовали 227 народных депутатов, сообщает Укринформ.
Целью закона, как говорится в пояснительной записке к документу, является необходимость определения на законодательном уровне понятия национальных видов спорта и особенностей деятельности спортивных федераций, способствующих развитию национальных видов спорта, содействие национальному возрождению национально-культурных традиций и патриотическому воспитанию, популяризации среди украинцев здорового образа жизни и физической культуры, развития национальных видов спорта.
Принятый закон предусматривает поддержку национальных видов спорта: боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя “Спас”, украинской борьбы на поясах.
Эта законодательная инициатива разработана Министерством молодежи и спорта Украины по предложению ряда всеукраинских общественных объединений национальных видов спорта с целью содействия национальному возрождению через развитие украинских национальных видов спорта.



Теги: спорт, закон, Верховная Рада
 
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