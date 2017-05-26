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Испанский альпинист установил рекорд покорения Эвереста
Испанский альпинист Килиан Хорнет установил новый мировой рекорд, поднявшись к вершине Эвереста по северному склону всего за 26 часов – без специального оборудования и кислородной маски, сообщает NEWSru.co.il.
В статье отмечается, что этот рекорд – не первый в биографии 29-летнего альпиниста. Ранее он быстрее всех поднялся на Монблан, Килиманджаро, Маттерхорн и Денали.
Отметим, что данный рекорд пока не подтвержден официально – Хорнет все еще находится в горах, а факт поднятия на вершину власти удостоверяют после возвращения, основываясь на информации GPS.
Напомним, что мировой рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса, установил итальянский альпинист Ганс Каммерландер, который достиг вершины Эвереста всего за 16 часов 45 минут. Однако Хорнет утверждает, что Каммерландер начал свое восхождение из базового лагеря, расположенного выше, чем Everest Base Camp.
Теги: Испания, рекорд, альпинизм, Эверест
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