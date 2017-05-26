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Тайсон продлил контракт с "Шахтером"
Донецкий "Шахтер" подписал четырехлетний контракт с полузащитником Тайсоном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
"25 мая футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с полузащитником Тайсоном. Соглашение рассчитано на четыре года", - говорится в сообщении.
Бразилец перешел в донецкий клуб из харьковского "Металлиста" в январе 2013 года, а за месяц дебютировал в футболке "горняков" в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
"Сегодня это один из самых опытных полузащитников команды: он провел за "оранжево-черных" 165 матчей и забил 29 мячей. В нынешнем сезоне в активе Тайсона 39 игр и 10 голов", - отметили в пресс-службе.
Напоиним, в последнее время СМИ активно обсуждали возможность перехода вингера в "Фенербахче" или "Лацио".
Теги: Донбасс, контракт, ФК "Шахтёр"
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