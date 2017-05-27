Криштиану Роналду "откупился" от налоговой

27.05.2017 14:00

Нападающий Реала Криштиану Роналду пытается избежать дальнейших проблем с фискальной службой Испании, сообщает football.ua.

После детальной проверки в отношении Криштиану Роналду, налоговые органы Испании пришли к выводу, что в период с 2011 по 2013 год футболист не уплатил в государственную казну около 8 млн евро с доходов от продажи имиджевых прав.

Подобное правонарушение грозит Роналду двухлетним тюремным сроком или же штрафом, размером в эту же сумму – 8 млн евро.

Не дожидаясь итогов разбирательства и официально предъявленных обвинений Криштиану добровольно внес 6 млн евро, чтобы закрыть вопрос по погашению налоговой задолженности.

Ранее за подобное преступление нападающий Барселоны Лионель Месси был приговорен к условному заключению сроком на 21 месяц.