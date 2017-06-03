«Динамо» и «Карпаты» боятся играть в Мариуполе

03.06.2017 10:20

Во время общего собрания участников украинской футбольной Премьер-лиги, киевское «Динамо» и львовские «Карпаты» отказались играть в новом сезоне матчи в Мариуполе, где базируется вернувшийся в высший дивизион «Ильичевец» (теперь ФК "Мариуполь"), сообщает XSPORT.ua.

Такое решение представители клубов объясняют тем, что нет гарантий безопасности для всех участников матчей.

Заместитель главы Нацполиции – начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин уже отреагировал на этот факт. Он заявил, что готов предоставить личные гарантии безопасности футбольным клубам «Динамо» и «Карпаты» во время их приезда на матчи Премьер-лиги в Мариуполь.

«К нам в Мариуполь в течение последних двух лет приезжают и играют юношеские команды со всей страны, — написал Вячеслав Аброськин в Фейсбук. — В наш прифронтовой город приезжают артисты, не только мужчины, но и женщины. Мариуполь — один из десяти самых безопасных городов Украины».