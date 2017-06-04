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Реал феерично обыграл Ювентус в финале Лиги чемпионов

04.06.2017 09:20
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Реал феерично обыграл Ювентус в финале Лиги чемпионов

Мадридский Реал разгромил туринский Ювентус в финале Лиги чемпионов, который проходил в столице Уэльса - Кардиффе, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В первом тайме счет уже на 20-й минуте открыл форвард Реала Криштиану Роналду. Через семь минут хорватскому форварду Ювентуса Марио Манджукичу удалось сравнять счет. Игра в первом тайме проходила почти на равных, команды испытывали соперника контратаками, 47% времени мячом владел Ювентус, 53% - Реал.
Однако во втором тайме игра превратилась для итальянской команды в сплошной разгром - на 61-й минуте в ворота Джанлуиджи Буффона забил Каземиро, на 64-й дубль оформил Роналду. На 86-минуте из-за второго горчичника был удален игрок Ювентуса Куадрадо. И завершил плохой вечер для итальянской команды на 90-й минуте Асенсио. 4:1 и мадридский Реал становится сильнейшей европейской командой в сезоне.



Теги: Лига Чемпионов, победитель, Реал (Мадрид)
 
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