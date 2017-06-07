Сборная Украины проиграла аутсайдеру ФИФА

07.06.2017 12:00

Сборная Украины проиграла в товарищеском поединке команде Мальты, которая в рейтинге ФИФА находится на 182-м месте (Украина - 37-я в списке). Единственный гол забил Зах Мускат, сообщает Gazeta.ua.

В первом тайме больше опасных моментов создали мальтийцы. Они открыли счет после розыгрыша углового. Мускат головой с нескольких метров попал в угол ворот Пятова. Впоследствии опасно пробивал головой Еффионг. Он бил в ближний угол на 39-й минуте, но не попал.

Самую реальную возможность удвоить счет мальтийцы потеряли на последней минуте основного времени первого тайма. Шембри выходил один на один, но не сумел переиграть нашего вратаря.

Украинцы больше владели мячом, но не имели из этого выгоды. Две возможности потерял Селезнев. На 9-й минуте опасно пробивал головой в ближний угол, но не попал. В добавленное время замыкал пас Ракицкого и пробил мимо ворот. Имел возможность забить Коваленко, но его выстрел заблокировал защитник мальтийцев.

Во втором тайме Андрей Шевченко полностью заменил состав. В начале было несколько возможностей отличиться у Цыганкова, но Виктор не реализовал ни одной. Удар Коноплянки заблокировали защитники. Когда Украина сбилась на навал две возможности упустил Артем Беседин. Оба раза он не попал головой в ворота.