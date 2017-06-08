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Владимир Кличко вошел в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Украинский боксер Владимир Кличко вошел в ТОП-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии авторитетного журнала Forbes. Он стал единственным представителем Украины в этом списке, сообщает Укринформ.
Экс-чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO Владимир Кличко оказался на 98-й строчке. Его доход составил 21.5 млн долларов, среди которых 17.5 - призовые, а 4 - доход от рекламы и бизнеса. Также 41-летний украинский боксер попал в тройку самых старших спортсменов рейтинга.
Первую строчку рейтинга Forbes занял форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду - 93 млн долларов. Единственной женщиной в ТОП-100 стала американская теннисистка Серена Уильямс - 51-я позиция. Ее доход составил 27 млн долларов (8 - призовых и 19 - от бизнеса и рекламы).
Теги: Владимир Кличко, Forbes, рейтинг
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