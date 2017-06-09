Последние новости раздела
- Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"10:50
- Владимир Кличко вошел в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов мира14:40
- Сборная Украины проиграла аутсайдеру ФИФА12:00
- Реванш Кличко против Джошуа: названа дата поединка18:00
- Семья из Угледара стала лучшей спортивной семьей в Украине16:30
- Реал феерично обыграл Ювентус в финале Лиги чемпионов09:20
- «Динамо» и «Карпаты» боятся играть в Мариуполе10:20
- Кто стал новым тренером Динамо17:42
- В украинском футболе разразился масштабный скандал14:20
- Тимощук с георгиевской лентой: как хотят наказать легенду футбола17:30
Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"
09.06.2017 10:50
Два действующих арбитра украинской футбольной Премьер лиги Юрий Вакс и Анатолий Жабченко попали в базу сайта Миротворец, специализирующегося на выявлении людей, нарушающих законы Украины, сообщает Новое время.
Оба арбитра, по данным ресурса, проживают в аннексированном Крыму, получили российское гражданство и неоднократно незаконно пересекали границу Украины через закрытые пункты пропуска.
Теги: Украина, футбол, Премьер-лига, арбитр, сайт "Миротворец"
Читайте также:
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- До 2020 года Украина достигнет стандартов НАТО, - МИД11:30
- В Москве трагически погибла внучка Хрущева11:20
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Куда поехать летом: 10 лучших мест для отдыха за границей11:00
- Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"10:50
- СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании10:40
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?