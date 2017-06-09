Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"

09.06.2017 10:50

Два действующих арбитра украинской футбольной Премьер лиги Юрий Вакс и Анатолий Жабченко попали в базу сайта Миротворец, специализирующегося на выявлении людей, нарушающих законы Украины, сообщает Новое время.

Оба арбитра, по данным ресурса, проживают в аннексированном Крыму, получили российское гражданство и неоднократно незаконно пересекали границу Украины через закрытые пункты пропуска.