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Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"

09.06.2017 10:50
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Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"

Два действующих арбитра украинской футбольной Премьер лиги Юрий Вакс и Анатолий Жабченко попали в базу сайта Миротворец, специализирующегося на выявлении людей, нарушающих законы Украины, сообщает Новое время.
Оба арбитра, по данным ресурса, проживают в аннексированном Крыму, получили российское гражданство и неоднократно незаконно пересекали границу Украины через закрытые пункты пропуска.



Теги: Украина, футбол, Премьер-лига, арбитр, сайт "Миротворец"
 
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