- Шведы вырвали победу у французов голом с центра поля (ВИДЕО)11:00
- Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"10:50
- Владимир Кличко вошел в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов мира14:40
- Сборная Украины проиграла аутсайдеру ФИФА12:00
- Реванш Кличко против Джошуа: названа дата поединка18:00
- Семья из Угледара стала лучшей спортивной семьей в Украине16:30
- Реал феерично обыграл Ювентус в финале Лиги чемпионов09:20
- «Динамо» и «Карпаты» боятся играть в Мариуполе10:20
- Кто стал новым тренером Динамо17:42
- В украинском футболе разразился масштабный скандал14:20
Шведы вырвали победу у французов голом с центра поля (ВИДЕО)
На стадионе "Френдс Арена" завершился футбольный матч квалификации к ЧМ-2018 группы А между сборными Швеции и Франции, передает УНН.
Встреча оказалась богатой на эффектные голы. На 37 минуте нападающий "Арсенала" Оливье Жиру принял мяч и в одно касание подбросил его вверх после чего нанес крученого удара левой. Мяч влетел под штангу - голкипер Ольсен был бессилен.
Однако героями поединка стали игроки французской "Тулузы" - Дурмаз и Ола Тойвонен. Первый до перерыва установил паритет благодаря точному удару низом в угол ворот Льориса.
На 3-й компенсированной к поединку минуте кипер Льорис вышел далеко из ворот и обрезался при передаче партнеру. Этим воспользовался нападающий "Тулузы" швед О.Тойвонен, который в касание забил гол с центра поля. Данное взятия ворот стало украшением противостояния - 2:1.
Теги: футбол, Чемпионат мира, гол, отбор
- Дороги между Мариуполем и курортными поселками будут патрулировать дополнительные экипажи полиции и нацгвардейцев11:10
- Ляшко пообещал помочь работникам "Азота" выбить свои зарплаты09:50
- У КРАМАТОРСЬКУ НАМАГАЛИСЯ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ09:30
- Через пункт пропуска в районе Новоазовска, боевики вывозят в Россию пшеницу и подсолнух09:12
- ДНР накрывает экологическая катастрофа08:50
- Жители Славянска возмущены технологией установки тренажерных площадок08:30
- НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ07:30
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Дороги между Мариуполем и курортными поселками будут патрулировать дополнительные экипажи полиции и нацгвардейцев11:10
- Шведы вырвали победу у французов голом с центра поля (ВИДЕО)11:00
- Страны Евросоюза будут активизировать безвиз для Украины согласно своих часовых поясов10:50
- Навальный сказал, как поступит с Донбассом в случае избрания президентом10:39
- Над Азовским морем образовалось редкое облако-рулон (ВИДЕО)10:30
- Премьер объяснил, кто сможет выйти на пенсию в 6010:10
- Ляшко пообещал помочь работникам "Азота" выбить свои зарплаты09:50
- У КРАМАТОРСЬКУ НАМАГАЛИСЯ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ09:30
- Через пункт пропуска в районе Новоазовска, боевики вывозят в Россию пшеницу и подсолнух09:12
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе