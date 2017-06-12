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СОСТОИТСЯ ЛИ БОЙ-РЕВАНШ МЕЖДУ КЛИЧКО И ДЖОШУА?
12.06.2017 22:15
Совет директоров Международной боксерской федерации (IBF) принял решение по поводу проведения матча-реванша между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Причем рассматривались разные варианты, но при любом раскладе болгарин Курбат Пулев остается главным претендентом на бой за пояс.
Первой датой реванша может быть как 28 октября нынешнего года, так и любой день до 2 декабря 2017-го. Пулев – следующий оппонент того, кто победит в данном бою. После реванша IBF не будет рассматривать возможность объединительного поединка.
Владимир Кличко должен сделать заявление по поводу желания вернуть себе титул. В то же время промуотер британца уверен, что его подопечный заинтересован в объединении чемпионских поясов.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко
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