Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Элина Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток мира

13.06.2017 08:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Элина Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток мира

Благодаря выходу в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Элина Свитолина установила свой личный и национальный рекорд Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Сейчас Э.Свитолина улучшила свое положение еще на одну позицию и занимает пятое место в мировой генерации с 4765 очками. Всего на 45 пунктов украинка отстает от четвертой ракетки мира Серены Уильямс.
Заметим, что немка Анжелика Кербер удержала первую строчку рейтинга (7035), но к ней приблизилась румынка Симона Халеп (6850). Третью позицию Каролина Плишкова (6690).



Теги: Элина Свитолина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх