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Элина Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток мира
13.06.2017 08:37
Благодаря выходу в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Элина Свитолина установила свой личный и национальный рекорд Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Сейчас Э.Свитолина улучшила свое положение еще на одну позицию и занимает пятое место в мировой генерации с 4765 очками. Всего на 45 пунктов украинка отстает от четвертой ракетки мира Серены Уильямс.
Заметим, что немка Анжелика Кербер удержала первую строчку рейтинга (7035), но к ней приблизилась румынка Симона Халеп (6850). Третью позицию Каролина Плишкова (6690).
Теги: Элина Свитолина
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