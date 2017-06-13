Элина Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток мира

13.06.2017 08:37

Благодаря выходу в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Элина Свитолина установила свой личный и национальный рекорд Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Сейчас Э.Свитолина улучшила свое положение еще на одну позицию и занимает пятое место в мировой генерации с 4765 очками. Всего на 45 пунктов украинка отстает от четвертой ракетки мира Серены Уильямс.

Заметим, что немка Анжелика Кербер удержала первую строчку рейтинга (7035), но к ней приблизилась румынка Симона Халеп (6850). Третью позицию Каролина Плишкова (6690).