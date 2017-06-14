Найдена уникальная видеозапись боя Брюса Ли на турнире ММА (ВИДЕО)

14.06.2017 09:20

В Сети появилось видео реального боя известного мастера кунг-фу Брюса Ли. Ролик появился в Youtube, на канале Beerdy - Bruce Lee Central, посвященном выдающемуся бойцу. За несколько дней видео просмотрели уже более 8 миллионов раз, сообщает ТСН.

Брюс Ли регулярно проводил спарринги со своими учениками, но лишь один из его боев ММА был снят на камеру, и именно этот бой появился в Интернете.

В ролике Брюс Ли сражается с одним из своих лучших учеников Тедом Вонгом. Они оба были одеты в защитные доспехи, поскольку на то время были такие правила ММА, отметил автор видео.

Пока неясно, где было снято видео, но, вероятно, это было в Калифорнии, где Ли имел свою школу Джит Кун До, и где учился Вонг. Ученик Брюса Ли до сих пор преподает боевые искусства в США.