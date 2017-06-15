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Мариупольский «Ильичевец» сменил название

15.06.2017 12:20
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Мариупольский «Ильичевец» сменил название

Футбольный клуб «Ильичевец» (Мариуполь) сменил название на «Мариуполь» в рамках исполнения закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики». Об этом сообщается на сайте клуба, передает Informator.media.
«Мариуполь — это не только город металлургов и сталеваров. Мариуполь — это город моряков и студентов, машиностроителей и железнодорожников. В нашем городе живут украинцы, русские, греки, армяне, евреи и белорусы. Мариуполь — это столица Приазовья и форпост Украины на Юго-Востоке. По нашему мнению, всем этим требованием отвечает название «Мариуполь». Считаем, что именно оно в полной мере отражает всю богатую палитру нашего региона. Не сомневаемся, что «Мариуполь» станет флагманом Приазовья и будет достойно представлять регион не только на украинской, но и на европейской арене», — говорится в заявлении мариупольского клуба.
Отмечается, что за название «Мариуполь» ранее проголосовали болельщики на официальном сайте клуба и городском портале Мариуполя.



Теги: футбол, Мариуполь, клуб, название
 
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