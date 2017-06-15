Российский боксер не прошел в Украине "крымский фильтр"

15.06.2017 12:00

Часть российской делегации, которая приехала в Харьков на чемпионат Европы по боксу, не пропустили на территорию Украины. Причиной стало их незаконное пребывание ранее в Крыму, сообщает ТСН.

Обратно в Россию отправляют семерых человек: боксера Георгия Кушиташвили, пресс-секретаря российской Федерации бокса Владу Романову и журналистов, сопровождавших делегацию.

Вместе с тем, девять человек из российской сборной, которые ранее не бывали в Крыму, на территорию Украины пропустили.