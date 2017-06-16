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Мирон Маркевич раскритиковал клубы, отказавшиеся играть в Мариуполе

16.06.2017 11:00
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Мирон Маркевич раскритиковал клубы, отказавшиеся играть в Мариуполе

Глава комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич очень эмоционально отреагировал на заявления руководства «Динамо» и «Карпат» о том, что они не собираются проводить матчи УПЛ в Мариуполе, сообщает XSPORT.ua.
«Если они действительно так думают, то пусть поедут и расскажут это тем ребятам, которые обеспечивают мир в Мариуполе. Мне трудно сказать, что может стоять за такой позицией клубов — дополнительные транспортные трудности, нежелание выйти из зоны комфорта или банальный, ничем не обоснованный, страх. В Мариуполе сейчас тихо и спокойно. В этом можно убедиться, посетив город.
Думаю, руководству клубов, которые делают такие заявления, следовало бы поехать туда, пообщаться с местными жителями и бойцами АТО. Мы их там никогда не видели. Или они даже этого боятся? Если они трусы, то пусть так и скажут», - заявил он.



Теги: Мариуполь, Мирон Маркевич, Карпаты, ФК "Динамо" Киев
 
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