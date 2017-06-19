Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок

19.06.2017 19:12

Жара за окном часто заставляют нас пропускать тренировки, аргументируя это плохим самочувствием после них. Однако при правильном подходе такие тренировки могут приносить удовольствие.

Летом не стоит забывать о занятиях спортом, ведь это так нужно для нашего здоровья. Сайт PureWow составил пять советов, как облегчить занятия спортом в жаркую пору года, передает 24 канал

Холодный душ

Прохладный душ перед занятиями спортом снизит температуру тела, которая растет во время тренировок. Такой прием также способен защитить организм от перегрева.

Одежда, которая "дышит"

Летом стоит выбирать свободную одежду для тренировок, ведь вы будете потеть больше, чем обычно. Также лучше выбирать светлую одежду, например белый или голубой, ведь черный притягивает солнце и вам будет жарче.

Солнцезащитный крем

Летом даже когда погода пасмурная, солнечные лучи действуют очень сильно на нашу кожу. Чтобы не сгореть лучше использовать солнцезащитные спреи или кремы с SPF 30 или выше.

Пейте воду

Утро лучше начинать с чистой природной воды и пить ее побольше. Во время жаркого дня недостаточно употреблять жидкость только перед и после тренировки. Если вы знаете, что сегодня вам придется тренироваться, пейте по 500-700 мл воды каждые несколько часов.

Не перегружайтесь

Летом лучше сокращать свои привычные тренировки. Например, вместо 20 приседаний лучше сделать 10. Высокая температура дает дополнительную нагрузку на организм, и если ваши занятия будут слишком интенсивными, тренировка может пойти не на пользу.