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На Аляске медведь загрыз бегуна-марафонца

20.06.2017 11:00
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На Аляске медведь загрыз бегуна-марафонца

29-й марафон «Мемориал Роберта Спурра», который проводился на Аляске, завершился жуткой трагедий. Во время забега черный медведь насмерть загрыз 16-летнего участника, сообщает XSPORT.ua.
Маршрут марафона частично пролегает через лесную местность и завершается подъемом в гору. По сообщению источника, 16-летний парень прошел половину дистанции, пока не встретил в лесу зверя. Во время погони участник сумел сообщить матери, что за ним гонится медведь. Сразу же после этого волонтеры отправились на поиски парня, но сумели найти только его тело.



Теги: Аляска, медведь, марафонский бег
 
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