На Аляске медведь загрыз бегуна-марафонца

20.06.2017 11:00

29-й марафон «Мемориал Роберта Спурра», который проводился на Аляске, завершился жуткой трагедий. Во время забега черный медведь насмерть загрыз 16-летнего участника, сообщает XSPORT.ua.

Маршрут марафона частично пролегает через лесную местность и завершается подъемом в гору. По сообщению источника, 16-летний парень прошел половину дистанции, пока не встретил в лесу зверя. Во время погони участник сумел сообщить матери, что за ним гонится медведь. Сразу же после этого волонтеры отправились на поиски парня, но сумели найти только его тело.