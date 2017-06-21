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У киевского "Динамо" начались серьезные финансовые проблемы
15-16 июня 2017 ПАО КБ "ПриватБанк" повторно остановил предоставление кредитных траншей для ФК "Динамо", сообщает UA-Футбол.
В ответ на запрос киевского клуба, ПАО КБ "ПриватБанк" 19.06.2017 года сообщил, что в июне 2017 ПАО КБ "ПриватБанк" получило Письмо Национального банка Украины за подписью заместителя Председателя Рожковой К.В.
"Динамо" заявляет, что банковские услуги "ПриватБанком" не предоставляются в необходимом объеме, поскольку клуб лишен доступа к кредитным траншам, которые являются основным источником его финансирования.
На сегодня ООО "ФК" Динамо "Киев" в адрес "ПриватБанка" направлена заявка на получение кредитных ресурсов, которые крайне необходимы для:
- выплаты заработной платы игрокам и работникам клуба за май;
- своевременных расчетов с исполнителями работ по реконструкции стадиона "Динамо" им. Лобановского, осуществляемых в рамках подготовки к проведению финала одного из самых престижных клубных турниров континента - среди женских футбольных команд - Лиги чемпионов 2017/2018, которая включает в себя замену трибун, беговых дорожек, зеленого газона;
- функционирование всей инфраструктуры клуба и др.
Теги: НБУ, кредит, ПриватБанк, ФК "Динамо" Киев
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