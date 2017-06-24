В Болгарии футбольный матч прервали из-за быка-"фаната" (ВИДЕО)

24.06.2017 15:40

Товарищеский матч между болгарским "Ботевом" и АЕЛ из Лимассола был прерван из-за вышедшего на поле быка, сообщает ТСН.

Футболисты решили не сопротивляться и остановили игру. Бык немного прогулялась по полю и сам покинул его пределы через несколько минут.