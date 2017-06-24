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В Болгарии футбольный матч прервали из-за быка-"фаната" (ВИДЕО)

24.06.2017 15:40
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В Болгарии футбольный матч прервали из-за быка-"фаната" (ВИДЕО)

Товарищеский матч между болгарским "Ботевом" и АЕЛ из Лимассола был прерван из-за вышедшего на поле быка, сообщает ТСН.
Футболисты решили не сопротивляться и остановили игру. Бык немного прогулялась по полю и сам покинул его пределы через несколько минут.



Теги: футбол, Болгария, бык, матч
 
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