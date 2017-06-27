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Андрей Руденко прилетел в Москву для боя с Александром Поветкиным

27.06.2017 13:00
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Андрей Руденко прилетел в Москву для боя с Александром Поветкиным

Украинский боксер Андрей Руденко (31-2, 19 КО) со своей командой прилетел в Москву, где состоялась финальная пресс-конференция перед боем с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1, 23 КО). Вечер бокса пройдет 1 июля, сообщает Gazeta.ua.
Состоялась также традиционная дуэль взглядов. Оба спортсмена вели себя спокойно и дружелюбно.
37-летний российский боксер дважды сдал положительную допинг-пробу. В результате сорвал поединки с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем этого пояса Бермейном Стиверном.
Руденко в последний раз боксировал в декабре прошлого года в Киеве, когда победил Джейсона Бергмана и защитил пояс WBC International Silver.
Отметим, что на кону в поединке Поветкина и Руденко будут стоять два титула - пояса WBO International и WBA International.



Теги: Украина, Москва, бокс, Александр Поветкин
 
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