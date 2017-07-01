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Лионель Месси женился на матери своих детей
Звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером. Свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей, среди которых его одноклубники по испанской "Барселоне", передает телеканал 112 Украина.
Избранница 30-летнего Месси – Антонелла Рокуццо. Они дружили, будучи детьми, а встречаться начали во второй половине 2000-х. Сейчас у пары два сына.
Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов.
На свадьбе присутствовали более 250 звездных гостей, включая бывших и нынешних одноклубников по "Барселоне": Хави Эрнандес, Луис Суарес, Карлес Пуйоль, Самуэль Это’О, Неймар, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Сеск Фабрегас, Жерар Пике с женой Шакирой.
Теги: Аргентина, Лионель Месси, свадьба
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