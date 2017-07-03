Сборная Германии впервые завоевала Кубок Конфедераций

03.07.2017 10:00

Сборная Германии по футболу стала победительницей Кубка Конфедераций-2017, сообщает ТСН.

В финале турнира в Санкт-Петербурге команда Йоахима Лева с минимальным счетом победила Чили – 1:0. Единственный гол забил Ларс Штиндль на 20-й минуте.

Для Бундестим это первый в истории триумф в Кубке Конфедераций. "Бронзу" турнира взяла сборная Португалии, обыгравшая Мексику.