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На благотворительный аукцион выставлена тренировка с Виталием Кличко
10.07.2017 20:00
Тренировку с мэром Киева Виталием Кличко выставили на благотворительный аукцион. Об этом свидетельствуют данные электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro, сообщает strana.ua.
Отмечается, что стартовая цена тренировки с Кличко составляет 1000 грн ($38 по курсу НБУ - Прим.ред).
"Мэр Киева Виталий Кличко пытается тренироваться каждое утро. И готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки", — говорится в описании лота.
При этом не уточняется, будет ли тренировка содержать элементы бокса.
Теги: аукцион, тренировка, Виталий Кличко
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