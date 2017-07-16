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"Шахтер" завоевал Суперкубок Украины (ВИДЕО)

16.07.2017 10:45
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"Шахтер" завоевал Суперкубок Украины (ВИДЕО)

15-го июля в Одессе стартовал новый футбольный сезон матчем за Суперкубок Украины. Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0, сообщает ТСН.
Дубль оформил Факундо Феррейра, забив два гола-близнеца с передач Исмаили. Аргентинец отличился на 8-й и 56-й минутах.
На 80-й минуте Тарас Степаненко получил вторую желтую карточку за грубый фол на Артеме Беседине и покинул поле.
Игру дважды останавливали из-за петард, которые ультрас бросали на поле и в игроков донецкого клуба. Также арбитр добавил 7 минут, но это уже ни на что не повлияло.
Отметим, что это был первый матч Александра Хацкевича во главе "Динамо".





Теги: футбол, Суперкубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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